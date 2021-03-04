«إسعاف دبي» تبحث التعاون مع القنصلية الرومانية

المصدر: دبي - البيان

بحثت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وقنصلية رومانيا في دبي أوجه التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية ما قبل المستشفى والمعايير المتبعة وأنواع الآليات التخصصية والمعدات والأجهزة الإسعافية المتطورة والأنظمة الذكية الداعمة للعمل الإسعافي.

جاء ذلك خلال لقاء خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بنيكوليتا تيودور القنصل العام لجمهورية رومانيا في دبي، حيث تم استعراض أفضل التجارب والممارسات المطبقة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وإستراتيجية وخدمات المؤسسة بما في ذلك التطبيقات الذكية التي أطلقتها المؤسسة لمتعامليها والجمهور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز