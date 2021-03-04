المركز العربي للدراسات الجينية ينظم ندوتين علميتين عن بعد

المصدر: (دبي - وام)

عقد المركز العربي للدراسات الجينية - أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية - ندوتين علميتين عن بعد، بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين في علم الجينات البشرية، وحوالي 500 مشارك من مختلف دول العالم.

ناقشت الندوة الأولى - التي عقدت بالتعاون مع شركة «جنفارم» الطبية - موضوع «الحثل العضلي الدوشني»، وتحدث فيها كل من الدكتور محمد المحزية من مستشفى الملك فيصل بالسعودية، والدكتور اندوني أوتيزبيريا من معهد «الميولوجي» من فرنسا، والدكتور آندريه ميجاربان من الجامعة الأمريكية في لبنان، والدكتورة مريم الشحي من المستشفى الملكي بسلطنة عمان.

وتناولت الندوة الثانية - التي عقدت بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في لبنان - موضوع «الاستجابة المناعية تجاه عدوى سارس وكوفيد 2 واللقاح»، وتحدث خلالها الدكتور ستيف باسكولو من جامعة زيورخ، والدكتور هيوشيم الأستاذ المساعد في جامعة «راد بود» بهولندا، والدكتورة لورين هندرسون اختصاصية روماتيزم الأطفال في مستشفى بوسطن بالولايات المتحدة.

وأعرب الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية، عن سعادته بالتعاون مع شركة «جنفارم»، والجامعة الأمريكية في لبنان، في تنظيم هاتين الندوتين، والجمع بين الخبرات والموارد المتنوعة في مجال الطب الوراثي، ومشاركة النتائج الطبية والبحثية مع الأطباء والباحثين.

وأكد أن جميع فعاليات المركز العربي للدراسات الجينية، تأتي بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة صحة دبي، والتي تهدف دائماً إلى الارتقاء بالبحث العلمي والقطاع الطبي بصفة عامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز