حصة بو حميد: فخورون بريادة الإمارات في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال

المصدر: دبي - نورا الأمير

باركت معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع الإنجاز الذي تمثل في تحقيق الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021»، الصادر عن البنك الدولي، مؤكدة أن الإنجاز العالمي الجديد يدعو للفخر والاعتزاز، وأنه ثمرة دعم قيادة وحكومة الدولة للمرأة، كما يعد تجسيداً لعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ونتيجة حتمية لنهج التوازن بين الجنسين الذي تدعمه حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

كوادر

وقالت معاليها إن استثمار الدولة بالكوادر البشرية بدأ مبكراً منذ مرحلة التأسيس وهو الذي يأتي ثماره اليوم بقصص نجاح كبيرة، وبالأمس أبناء وبنات الوطن حلقوا بطموح زايد ومسبار أمل العرب إلى المريخ واليوم تتقدم الدولة بالمركز الأول في التقرير.

إنجازات

وأكدت أن نيل المرأة لحقوقها بالتعليم والرعاية والتمكين بقوة القانون والتشريعات والسياسات وبإرادة الدولة لبلوغ أسمى الأهداف والتطلعات فباتت شريكة الرجل في العمل الحكومي والسياسي والاقتصادي والاستثماري وبصمتها حاضرة في مختلف الميادين ولا تزال تتقدم وتحقق المزيد من الإنجازات بإرادة التمكين التنموي والاقتصادي التي تغذيها قوانين وسياسات غير مسبوقة على مستوى الحكومات. وأفادت بأن المرأة الإماراتية في مجال ريادة وأنشطة الأعمال وضعت بصمات تاريخية منذ عصر التجارة البدائية قبل عقود إلى أن أضحت اليوم تقود استثمارات عملاقة بعشرات المليارات داخل الدولة وخارجها.

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