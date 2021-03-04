«طرق دبي» تحصد جائزة ذهبية إقليمية عن أتمتة خدمات ترخيص السائقين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن فوزها بالجائزة الذهبية عن فئة «تجربة المتعاملين الخليجية 2020»، والتي منحتها Gulf Customer CX، لأفضل الجهات في ممارسات تجربة المتعاملين، وذلك عن مشروع التحول الرقمي في «إعادة هندسة خدمات ترخيص السائقين».

وأوضحت الهيئة أن هذه الجائزة الذهبية التي حصلت عليها إقليمياً، جاءت ثمرة للجهود المبذولة في تحقيق قفزة نوعية في أتمتة خدمات ترخيص السائقين، بحيث يتم توفيرها بشكل سهل ومبسط على القنوات الذكية للهيئة، سواء الموقع الإلكتروني أو التطبيقات، وأن المشروع الفائز بالجائزة كان يهدف إلى استخدام التحول الرقمي في إعادة هندسة خدمات ترخيص السائقين، لتحسين تجربة المتعاملين في الحصول على رخصة القيادة في منصة موحدة متكاملة، مؤكدة أن المشروع يسهم بفعالية في تقليل عدد زيارات المتعاملين للحصول على خدمات ترخيص السائقين، وبالتالي تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تخفيض البصمة الكربونية، إضافة إلى تحسين وتطوير العمليات التشغيلية لمزودي خدمات ترخيص السائقين من خلال أتمتة إجراءات العمل لديهم، فضلاً عن تعزيز رفع معدلات رضا المتعاملين الذي يحتل أولوية قصوى في أجندة عملنا.

وأضافت أن التبني الرقمي في خدمات ترخيص السائقين يسهم أيضاً في تحقيق مؤشرات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، من خلال الاستغناء عن الأوراق المطلوبة في الخدمات كافة وتبديلها بتكامل رقمي مع الجهات المالكة لها لتبادلها من خلال الأنظمة الإلكترونية.

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