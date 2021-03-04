مركز خدمات المرور بعجمان يقدم 200 ألف معاملة 2020

المصدر: (عجمان - البيان )

كشف العقيد سلطان خليفة بن حارب المهيري، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان، أن مركز خدمات المرور والترخيص في عجمان قدم ما يزيد على 204 آلاف و912 معاملة خلال عام 2020، مستقبلاً بذلك 68419 متعاملاً بزمن تقديم خدمة بلغ 1.30 دقيقة، وزمن انتظار انخفض إلى 2.36 دقيقة.

وأكد على مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة، وذلك من خلال دعم التنوع في قنوات تقديم الخدمة، وتقديم خدمات ومبادرات استباقية تفوق توقعاتهم، مشيراً إلى أن شرطة عجمان أدخلت العديد من التحسينات ضمن خدماتها، والتي تستمدها من ملاحظات واقتراحات المتعاملين، وتطبيق الأساليب الحديثة من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الريادة في تقديم الخدمات. وأضاف أن عدد المعاملات المقدمة عبر الخدمات الذكية الإلكترونية ارتفع بنسبة 22%، فيما بلغ عدد مستخدميها 111 ألفاً و560 لسنة 2020.

وأفاد بأن عدد المركبات المجددة عن طريق القنوات الإلكترونية الذكية بلغ 70920 مركبة بنسبة تحول 81%، في حين بلغ عدد الرخص المستخرجة عبر القنوات الإلكترونية الذكية 29016 رخصة بنسبة تحول 95 %.

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