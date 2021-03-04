ندوات عن الاستدامة في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت الجامعة الأمريكية في الشارقة بالتعاون مع مدينة الشارقة المستدامة سلسلة من الندوات عبر الإنترنت، والتي من شأنها أن تمكن الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من استكشاف مفاهيم الاستدامة وتطبيقاتها من خلال مشاركتهم في تلك الندوات.

وتغطي الندوات عبر الإنترنت التي تستمر خلال فصل ربيع 2021، والتي كانت بدأت الشهر الماضي بجلسة حول الطاقة وتغير المناخ، موضوعات مختلفة مثل التنقل الذكي، والمناطق البيئية، والمواد المستدامة، والتي يمكن التعمق بدراستها بشكل أكبر من خلال زيارة مدينة الشارقة المستدامة، التي تقع في مساحة تبلغ 67 هكتاراً، والتي هي قيد الإنشاء حالياً في منطقة الرحمانية في الشارقة.

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