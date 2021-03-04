«أبوظبي للتنمية» يبحث التعاون مع كازاخستان

المصدر: أبوظبي - وام

التقى خليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أمس في مقر الصندوق، جاسلان مادييف نائب رئيس وكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات في كازاخستان، بحضور راشد الكعبي مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق وعدد من المسؤولين في حكومة كازاخستان.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات التنموية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المشتركة، وسبل تنميتها وتطويرها بما يعود بالمنفعة على كلا البلدين.

وقال القبيسي إن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات وطيدة مع حكومة كازاخستان، حيث نتطلع إلى تطوير هذه العلاقة وتوسيع مجالاتها في ظل وجود آفاق أوسع للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن كازاخستان تمتلك رؤية واضحة لتطوير اقتصادها الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن زيارة نائب رئيس وكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات في كازاخستان تتيح لنا التنسيق المستمر بين الصندوق وحكومة كازاخستان لتعزيز التعاون المشترك، كما أنها تعد فرصة مهمة للتباحث في كافة المجالات المتاحة بين الجانبين خاصة في مجال دعم العمل التنموي ودراسة الاستثمارات المشتركة.

من جانبه، أشاد جاسلان مادييف بمستوى العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وكازاخستان، مؤكداً حرص بلاده على تنمية وتطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز