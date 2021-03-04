«تريندز» يحصل على «الأيزو»

المصدر: (دبي - البيان)

حصل «تريندز للبحوث والاستشارات» مؤخراً على «شهادة الأيزو العالمية» (ISO 9001: 2015)، التي تمنحها المنظمة الدولية للمعايير، للمؤسسات المختلفة؛ استناداً إلى ما تطبقه من نظم إدارية حديثة، وما تحققه من تميز في الأداء وجودة في مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للشركاء والعملاء.

وتعد شهادة الأيزو العالمية (ISO 9001: 2015) الأكثر انتشاراً في العالم لقياس مستوى الجودة وإدارة العمليات في مختلف المجالات، كالاستشارات والدراسات والأبحاث الاقتصادية، والاستشارات والدراسات والأبحاث في علم الاجتماع، والاستشارات والأبحاث الإدارية واستشارات نظم الحماية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها «تريندز» على هذه الجائزة، فسبق أن فاز العام الماضي 2020 بشهادة «الأيزو» في الاعتماد العالمي لمعايير الجودة، وفقاً لمبادئ إدارة الجودة والمعايير العالمية التي تقيس كفاءة السياسات الإدارية المتبعة ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها سواء كانت تدريبية أو بحثية أو استشارية.

وأعرب عمر النعيمي مدير عام «تريندز» عن سعادته بهذه الجائزة التي تُعد شهادة دولية على كفاءة واحترافية النظم الإدارية وجودة المنتجات التي يقدمها «تريندز» في مجال الأبحاث والاستشارات والتدريب.

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