«إسلامية دبي» تدخل «غينيس» بأكبر لوحة «موزاييك» من الوجبات

المصدر: دبي - البيان

تمكنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية عن طريق عمل خيري تم ترخيصه لصالح تطبيق «نفسي» تحت رعاية الهلال الأحمر الإماراتي، حيث قام التطبيق بجمع التبرعات لشراء 49 ألف صندوق من المواد الغذائية التي تحتوي على المواد الأساسية لإطعام 49 ألفاً من الأسر المحتاجة.

وحملت الصناديق الغذائية بطاقات تهنئة على شكل الفسيفساء «موزاييك» لتمثيل علم الإمارات في مساحة بلغت 498.33 m²، كجزء من فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ49.

وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة أن الدائرة تشجع بشكل دائم الرسائل التي تنهض بدور الإنسان والإنسانية وتعمل على تحفيز المجتمع من جهات وأفراد على مد يد العون والإسهام في مواجهة العقبات والتحديات للمحتاجين في مختلف أماكن تواجدهم، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد تحديات على مستويات متعددة جرّاء تفشي جائحة (كوفيد19) وهو ما لزم القيام بمبادرات ولفتات إنسانية متنوعة تدعم مختلف شرائح المجتمع.

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