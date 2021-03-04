1232 ورشة نظمتها أكاديمية أبوظبي القضائية 2020

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت دائرة القضاء بأبوظبي عن تحقيق أكاديمية أبوظبي القضائية عدداً من الإنجازات، خلال العام الماضي بالرغم مما شهده العالم من جائحة (كوفيد 19)، مشيرة إلا أن الإنجازات شملت تنظيم 1232 ورشة عمل افتراضية، و2419 ساعة تدريبية، و242 برنامجاً ودورة تدريبية.جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ74 تحت عنوان «أكاديمية أبوظبي القضائية 2020.. تحديات وإنجازات»، الذي نظمته دائرة القضاء أمس عن بعد.

وقال المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية، إن الأكاديمية تحقق أهدافها في تطوير وتدريب ودعم أعضاء السلطة القضائية، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك تنافساً ورغبة شديدة في تقديم طلبات التدريب للأكاديمية من جهات عديدة داخل الدولة.

وبلغت نسبة رضا المتدربين 93.707%، فيما بلغ عدد التفاعلات لمنصة الأكاديمية 2 مليون و342 ألفاً و400 تفاعل، وتسجيل 2962 عضواً فعالاً في منصة الأكاديمية، وتنظيم 33 دورة تعلم ذاتي بالإضافة إلى توفير 3 ملايين ورقة.

ومن جانبة أفاد سامي الطوخي مدير أكاديمية أبوظبي القضائية أنه خلال أزمة جائحة «كورونا» التي تسببت في وقف أعمال المؤسسات على مستوى العالم، وضعت أكاديمية أبوظبي القضائية خطة محكمة في غصون أسبوع واحد فقط من الإعلان عن الإجراءات الاحترازية داخل الدولة، وذلك لضمان استمرارية الأعمال، حيث تم تدريب جميع الكوادر العاملة في الأكاديمية عن طريق العمل ليلاً ونهاراً، لتحقيق الأهداف المرجوة وتنفيذ الخطة، سواء على المستوى الداخلي من تدريب أعضاء السلطة القضائية أو حتى على المستوى الخارجي في ما يتعلق بأعوان القضاء داخل الدائرة وكل الجهات الخارجية.

وأوضح أن أكاديمية أبوظبي القضائية مؤسسة تعليمية وتدريبية متخصصة في الدراسات القضائية وما يرتبط بها، وتسعى لدعم النظام القضائي بالإمارة، من خلال اتباع أفضل النظم في مجال تأهيل وتدريب وإعداد الكوادر القضائية الوطنية وأعوان القضاء، ويمتد عملها في كل أفرع دائرة القضاء في مختلف النواحي التابعة للإمارة.

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