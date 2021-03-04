سفارتنا في عمّان تنفذ المرحلة الثانية من إغاثة متضرري البرد والشتاء

المصدر: (عمان - وام)

نفذت سفارة الدولة في عمّان المرحلة الثانية من حملة إغاثة المتضررين من موجة البرد والشتاء في المملكة الأردنية الهاشمية، المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، حيث جرى توزيع نحو 1100 مدفأة و1300 بطانية على مستحقيها، وشملت منذ انطلاقها الشهر الماضي نحو 3100 من الأسر المتعففة والأيتام في مختلف محافظات المملكة، ومئات اللاجئين في المخيمات، بإشراف خالد علي النعيمي القائم بأعمال سفارة الدولة في عمّان.

وأعرب النعيمي في هذه المناسبة عن بالغ تقديره واعتزازه لما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية من علاقات متميزة على الصعد كافة، وبالروابط المتينة وأواصر التكافل الاجتماعي التي تجمع الشعبين الشقيقين، كما قدم شكره للحكومة الأردنية على تعاونها مع سفارة الإمارات لإنجاح مبادرة إغاثة المتضررين من موجة البرد والشتاء في مراحلها كافة.

وأشاد بالتنسيق المستمر والبنّاء مع وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الأردنية المعنية بالعمل الخيري والإنساني، مشيراً إلى أن حملة المتضررين من موجة البرد والشتاء تأتي بتوجيهات حثيثة من قيادة دولة الإمارات الحكيمة، وفي إطار الدعم الإغاثي الذي دأبت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذه سنوياً.

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