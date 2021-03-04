سعيد الطاير يفتتح التوسعة الجديدة لمقرّ «في إم وير» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التوسعة الجديدة للمقرّ الإقليمي لشركة في إم وير في مدينة دبي للإنترنت. وقد عمدت شركة في إم وير، والتي تدعم برمجياتها أكبر البنى الرقمية في العالم وأكثرها تعقيداً، إلى توسعة مقرّها الإقليمي لتكون أقرب إلى عملائها من مؤسسات القطاع العام والخاص على حد سواء، ولمساعدتهم على إحداث التحول الرقمي المنشود في عملياتهم بما يتماشى مع أجندات التطوير الوطنية.

وتعمل شركة في إم وير في دولة الإمارات مع هيئات حكومية ومؤسسات عديدة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تعتبر رائدة في المبادرات الرقمية الرامية لتعزيز عملياتها والارتقاء بخدمة المتعاملين، كما تعمل مع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي للهيئة، وهو مركز بيانات ومزود خدمات سحابية يعمل انطلاقاً من دبي لمساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة على إطلاق الخدمات الرقمية الذكية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إن هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «في إم وير» تؤكّدان من خلال خطوة افتتاح التوسعة الإقليمية للشركة، حرصهما على دعم التحوّل الرقمي، والتنوّع في النمو الاقتصادي، وتبني الابتكار في إمارة دبي ودولة الإمارات، وتكتسب اليوم علاقات الشراكة بين المؤسسات ذات الأهداف المشتركة أهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى، حيث إنها تساعد على تحقيق التحوّل الرقمي المنشود على المستويين المؤسسي والوطني».

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