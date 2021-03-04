87 ألف استفسار عبر «حمد» لمتعاملي «الموارد البشرية» في 2020

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال العام الماضي قرابة 87 ألف استفسار وطلب دعم، عبر خدمة «حمد» لمتعاملي الهيئة، المتاح عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

استفسارات

وقالت سلوى عبد الله مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة إن المساعد الافتراضي «حمد» chatbot، تمكن من الرد على أكثر من 87 ألف استفسار، وطلب دعم، تقدم بها أكثر من 15000 متعامل دون تكرار، مشيرةً إلى أن الاستفسارات الواردة عبر «حمد» كانت بخصوص بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، مثل: (الاستشارات القانونية، وطلبات الدعم الفني، وطلبات اعتماد شركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية «معارف»، وطلبات الاشتراك في إصدارات الهيئة، ومراجعة الهياكل التنظيمية، والأوصاف الوظيفية، والتدريب، واستفسارات حول العمل عن بعد).

نافذة

وأوضحت أن المساعد الافتراضي «حمد»، هو عبارة عن نافذة محادثة فورية طورتها الهيئة في العام 2019 بالاستفادة من تقنيات التحول الرقمي في هذا المجال، وذلك بهدف توفير قناة تفاعلية للتواصل مع المتعاملين، وتقديم الدعم الفني والاستشارة لهم حول عدد من خدمات وأنظمة الهيئة من خلال تطويع التقنيات المتقدمة في خدمة العمل.

وجاءت قناة التواصل الذكية انطلاقاً من سعي الهيئة لإسعاد متعامليها- من الحكومة الاتحادية وخارجها-، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ومساعدتهم في الحصول عليها، بسرعة وسهولة، وعلى مدار الساعة من أي مكان.

وذكرت أن المساعد الافتراضي للهيئة يرد على جميع استفسارات المتعاملين، ذاتياً فيما يخص بعض خدمات الهيئة مثل (خدمات التدريب، وأنظمة الموارد البشرية، والاستشارات القانونية، والدعم الفني)، وذلك عبر نافذة مخصصة للمحادثة.

إضافة نوعية

وبينت أن العمل جارٍ لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع «حمد» المساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة، والتي ستشهد إضافة نوعية للعديد من الخدمات والخيارات لمتعاملي الهيئة لعل أبرزها تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من إتمام العديد من إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً من خلال «حمد» chatbot، وذلك من خلال ربطه بنظام الخدمة الذاتية في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تنويع قنوات الخدمة المتاحة للمتعاملين، والتسهيل على موظفي الحكومة الاتحادية، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الهيئة الذكية والإلكترونية بيسر وسهولة، في أي وقت ومن أي مكان، ومن أبرز إجراءات الموارد البشرية التي سيتمكن موظفو الحكومة الاتحادية من تنفيذها من خلال المساعد الافتراضي: (التقديم على الإجازات والأذونات بمختلف أنواعها، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، والاطلاع على المؤهل الدراسي للموظف، وبيانات ملفه الشخصي، وعقد العمل، ومتابعة سجل الحضور والانصراف الخاص به، والاطلاع على نتيجة تقييم أدائه السنوي، وسجل الدورات التدريبية التي التحق بها).

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