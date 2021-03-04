إنجاز مشروع «موارد عجمان» لأتمتة الإجراءات

المصدر: عجمان- البيان

أنجزت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، مشروع «موارد عجمان» لتطوير إجراءات وعمليات الموارد البشرية المؤتمتة في نظام «موارد»، بما يتواءم مع قانون الموارد البشرية والأنظمة والسياسات المعتمدة في الحكومة، بهدف تطوير وتبسيط الإجراءات والخدمات الإلكترونية والذكية، لإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بالموظفين، وبوحدات الموارد البشرية في 10 جهات حكومية.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية، أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة، وبناء على اختصاصات الدائرة في الارتقاء بالخدمات والعمليات، من خلال استخدام النظم التقنية، لضمان التطبيق الأمثل لأنظمة الموارد البشرية، وإعداد نظم وبرامج لتطبيق التحول الرقمي لعمليات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، بما يضمن تبسيط العمليات، وزيادة كفاءة الإجراءات، وتوظيف أحدث التقنيات، وأفضل الممارسات المتبعة، على نحو يتوافق مع توجهات حكومة الإمارة لتنمية المهارات، وزيادة كفاءة الموارد البشرية في الإمارة.

تطوير

وأوضح أن الدائرة اتخذت العديد من الخطوات لتطوير أنظمة الموارد البشرية، من خلال تبنيها للتقنيات الحديثة، وتطبيقات التكنولوجيا المتطورة لخدمة مختلف الجهات الحكومية، وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتبعة في هذا المجال، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2021.

وأشار إلى حرص الدائرة على تحقيق غاياتها الاستراتيجية، من خلال تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري في حكومة عجمان، بسياسات وأنظمة عمل مستدامة، وخدمات مبتكرة، في إطار من المشاركة والإبداع والتمكين الوظيفي، وصولاً إلى حكومة متميزة، مؤكداً سعي الدائرة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، عبر تطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات بالتحول الرقمي، في جميع إجراءاتها المتعلقة بالموارد البشرية، وتقديم خدمات متميزة ومبتكرة لتنمية المهارات وزيادة الكفاءات.

تعاون

ولفت إلى أن الدائرة، وبالتعاون مع دائرة المالية، قامت بتطوير إجراءات الموارد البشرية المؤتمتة (موارد عجمان)، بما يتواءم مع قانون الموارد البشرية والأنظمة والسياسات المعتمدة في الحكومة، وشملت عدة إجراءات، هي: (التعيين، والترقية، والإعارة، والندب، والنقل، وتقييم أداء الموظفين خلال فترة الاختبار، ومد الخدمة، وخدمات التأمين الصحي، والأوصاف الوظيفية، والاستفسارات القانونية)، بالإضافة إلى الإجراءات الشخصية للموارد البشرية.

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› راشد السويدي: استخدام النظم التقنية لضمان التطبيق الأمثل لأنظمة الموارد البشرية

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