100 خبير يشاركون في ندوة علمية عن مضادات الميكروبات

المصدر: (أبوظبي - وام)

ينظم المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية في أبوظبي اليوم وضمن أنشطته للعام 2021 ندوة علمية بمشاركة 100 خبير ومختص في المجالات الصحية المختلفة والمرتبطة بالأمراض الحيوانية والإنتاج الحيواني من بينهم خبراء من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومختصون من عدة دول في منطقة الشرق الأوسط.

وتعقد الندوة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد تحت عنوان «مقاومة مضادات الميكروبات: المسؤوليات المشتركة لحماية الكوكب» وسيناقش الخبراء العديد من المواضيع العلمية المتعلقة بمضادات الميكروبات مثل الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات وتوضيح المخاطر الصحية المرتبطة بمقاومة المضادات الحيوية على صحة الإنسان والحيوان والنبات ودور المؤسسات البيطرية في توعية المجتمع بمخاطر الاستخدام غير الأمثل لمضادات الميكروبات.

يشار إلى أن المكتب الشبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية في أبوظبي سيعقد العديد من البرامج واللقاءات العلمية خلال الفترة القادمة لنشر المعرفة في مجال صحة الحيوان.

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