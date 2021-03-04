«سعود الخيرية» تنشئ مجلسين مجانيين في أم القيوين

المصدر: (أم القيوين – عصام الدين عوض)

كشف راشد الحمر، مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، أن المؤسسة رصدت مليوني درهم لتأسيس مجلسين، أحدهما مجلس عود الطاير بمنطقة السلمة، والآخر مجلس الراس داخل مدينة أم القيوين، حيث يتيح المجلسان للمواطنين استضافة مجالس العزاء مجاناً من غير أي رسوم، وذلك تيسيراً على المواطنين، كما سيتم استخدامهما في تنظيم المحاضرات والندوات التثقيفية المختلفة التي تحدث في الإمارة.

وقال إن مجلس الطاير جاهز للاستقبال، وتم تأسيسه وفرشه، ولكن نتيجة لظروف الجائحة التي نمر بها تم تأجيل الافتتاح، كما أن هناك مجلس الراس داخل مدينة أم القيوين بالقرب من مسجد الشيخ أحمد بن راشد، حيث بدأ العمل فيه ومن المتوقع خلال الـ3 أشهر المقبلة أن يكون جاهزاً للافتتاح، لافتاً إلى أن إنشاء المجلسين يأتي في إطار التلاحم والترابط المجتمعي الذي تنتهجه المؤسسة، وحرصها على تخفيف العبء على جميع فئات المجتمع في ظل ارتفاع تكاليف خيم العزاء، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة في المشاركة الوجدانية مع أهل الميت وتخفيف الأمر عليهم.

وأضاف مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية أن المؤسسة أطلقت من قبل مبادرة توفير خيم العزاء والمساعدة في كافة الإجراءات الخاصة بإقامتها، وذلك في إطار التراحم بين أفراد المجتمع الذي تنتهجه المؤسسة، حيث تم رصد آلاف الدراهم للخيم، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات بأن تكون الخيم جاهزة لاستلامها عند الطلب، مبيناً أن المجلسين الجديدين سوف يكونان عوضاً عن تلك الخيم، وذلك بعد تزويدهما بكافة الخدمات التي تتيح للأهالي في الإمارة من استخدامهما الاستخدام الأمثل.

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