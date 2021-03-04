17 ألف مشروع لـ«دبي الخيرية» في 35 دولة العام الماضي

المصدر: دبي - رامي عايش

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن حجم أعمالها الخيرية والتنموية والإنسانية خارج الدولة خلال العام الماضي، مشيرة إلى تنفيذها 17344 مشروعاً في 35 دولة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 55 مليوناً و372 ألف درهم، بما يعادل نحو 45% من موازنتها السنوية، حسبما أكد ذلك أحمد مسمار، أمين السر العام للجمعية.

وأكد مسمار لـ«البيان» التزام «دبي الخيرية» بأداء رسالتها والمساهمة بفاعلية في تحسين ظروف حياة المحتاجين وتحقيق التنمية الشاملة لديهم، عبر مشاريعها المتعددة التي تنفذها داخل الدولة وخارجها ضمن الأطر والمعايير الدولية والقيم الإنسانية، ووفق رغبة شريحة من المتبرعين ممن يختارون تقديم تبرعاتهم لتنفيذ مشاريع في الخارج مثل بناء المساجد وحفر الآبار والأضاحي، مشدداً على التزام الجمعية بتوجيهات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي فيما يخص تركيز المشاريع والدعم داخل الدولة.

مشاريع وبرامج

وتقوم الجمعية على تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج موزعة على نطاق واسع خارج الدولة بالتعاون مع سفاراتنا وقنصلياتنا في تلك الدول التي تتعاون فيها، وكذلك مع عدد من المؤسسات والهيئات الخيرية، لخدمة شرائح مجتمعية كبيرة، من خلال برامج تعكس رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية، وتكشف عن قيم الإماراتيين وأخلاقهم، وتترجم على أرض الواقع سياسة الدولة، ورؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة التي تمد يد العون إلى كل محتاج.

الأكثر حظاً

وأشار أمين السر العام إلى أن بنغلاديش كانت الأكثر حظاً في عدد المشاريع بواقع 2033 مشروعاً، فيما استأثرت الهند بالحصة الأكبر من الصرف واحتلت المرتبة الثانية في عدد المشاريع المنفذة فيها بعد البلد المذكور.

35 دولة

وأوضح مسمار أن الجمعية تعمل في 35 دولة في أكثر من قارة، في إطار ترسيخ الدور الإنساني والرسالة الحضارية لدولة الإمارات وشعبها الأصيل، مشدداً الحرص على وصول تبرعات ودعم أهل الخير والإحسان إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين والمنكوبين والضعفاء في تلك الدول بالتعاون والتنسيق مع شركاء الجمعية المعتمدين فيها، بإشراف ومتابعة سفارات الدولة وقنصلياتها هناك، وبالتوافق مع سياسة الدولة ونهجها الراسخ في هذا القطاع.

رؤية

وقال: «تواصل دبي الخيرية تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات لتعزيز أدوارها الخيرية والإنسانية والتنموية محلياً وخارجياً، التزاماً برؤيتها نحو الريادة في تقديم الخدمات الإنسانية وتلبية رغبات المتبرعين وحاجات المحتاجين، وهذه المشاريع هي حفر الآبار، وبناء المساجد والمدارس والكليات والمستوصفات الطبية ودور الأيتام ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ومساكن الفقراء، وتخصيص الأوقاف الخيرية من المباني والأراضي، ومشاريع الرعاية الصحية والأسر المنتجة، وتيسير أداء الحج والعمرة على فقراء المسلمين، وذبح وتوزيع الأضاحي عليهم، وتنفيذ مشاريع إفطار الصائم ومشاريع أخرى عامة.

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