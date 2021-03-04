بلدية أم القيوين تخالف 149 منشأة و71 شخصاً لعدم الالتزام بتدابير الوقاية

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

نفذت دائرة بلدية أم القيوين بالتعاون مع فريق التدقيق والمتابعة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بأم القيوين، حملات تفتيشية خلال فبراير الماضي على جميع مراكز اللياقة البدنية والصالات الرياضية والمصانع ومغاسل السيارات والمطاعم والمنشآت التجارية بالإمارة للتأكد من مدى تطبيق واستيفاء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد19».

ورصدت فرق العمل بدائرة البلدية 149 مخالفة للمنشآت وتوجيه 92 إنذاراً للمنشآت والأفراد، بالإضافة إلى رصد مخالفات الأفراد بعدد 71 مخالفة لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية لمكافحة «كوفيد19».

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ودعت دائرة بلدية أم القيوين جميع المنشآت والأفراد باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة في مواقع العمل والمناطق المفتوحة والمغلقة في ظل الجائحة، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات والاحترازات والتدابير التي نادت بها الجهات الصحية والجهات ذات الصلة.

وكان فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في أم القيوين حدد سابقاً نسبة 70% لحضور الفعاليات في الشواطئ والحدائق العامة و60 % لمراكز التسوق 50 % لمركز اللياقة البدنية في الصالات الرياضية وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة الحضور.

كما حدد الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث سابقاً نسبة الحضور في دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والفعاليات في القاعات المغلقة بـ 50%، كما أعلن الفريق المحلي عن إيقاف الحفلات الغنائية والموسيقية حتى إشعار آخر، كما حدد 10 أشخاص فقط لحضور عقد القران والمناسبات العائلية الأخرى في المنزل، وتشييع الجنائز وصلاة الجنازة والعزاء عدد الحضور 20 شخصاً، وفي المطاعم أن يكون التباعد الجسدي مترين والتباعد بين الطاولات مترين، والحد الأقصى للطاولة الواحدة 4 أشخاص.

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