«بياناتي» و«فهر» يحصنان العمل الحكومي من تداعيات «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي» وتطبيق الهيئة الذكي «فهر» شكلا عاملاً استراتيجياً للوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها في ظل تفشي جائحة «كوفيد 19» كنموذج للعمل في حالات الطوارئ، وأسهما في تحصين العمل الحكومي من تداعيات الجائحة.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته حديثاً حول إنجازاتها في عام 2020 أن كلاً من «بياناتي» و«فهر» مكنا الموظفين من إتمام كل إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً وعبر أجهزتهم المحمولة على مدار الساعة، مشيرة إلى إتمام 800 ألف معاملة عبر موقع «بياناتي» خلال العام الماضي، في حين تجاوز عدد المعاملات المنجزة عبر فهر حاجز الـ 120 ألف معاملة.

وأشارت الهيئة إلى أن كل الوزارات والجهات الاتحادية وعددها 64 وزارة وجهة باتت تنضوي تحت مظلة نظام «بياناتي»، فيما تم تحميل تطبيق الهيئة الذكي «فهر» أكثر من 70 ألف مرة من قبل موظفي الحكومة الاتحادية في العام الماضي.

وسلط تقرير إنجازات الهيئة لعام 2020 الضوء على المبادرات والإجراءات التي اتخذتها، والتي أسهمت بشكل فعّال في تجاوز المرحلة الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد وتقويض تداعياتها على مستوى الحكومة الاتحادية.

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