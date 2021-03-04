شرطة دبي تحصل على شهادة التصنيف الأوروبي في إدارة الأزمات

المصدر: دبي - البيان

صلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على شهادة التصنيف الأوروبي في إدارة الأزمات والكوارث «جي سي مارك»، وذلك لجهودها في استمرارية الأعمال والحفاظ على سلامة موظفيها ومتعامليها أثناء جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث يُعد هذا الإنجاز الجديد استكمالاً لمنظومة وسلسلة التميز والإبداع في شرطة دبي، وفي إطار الحصول على أفضل الممارسات والمقاييس والمواصفات العالمية في منظومة إدارة وتطوير الأداء.

وتسلم اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، شهادة التصنيف الأوروبي من الدكتور عمرو طالب، مدير ممثل «كاناغلف» للمعايير القياسية الدولية، بحضور العميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، والعقيد أحمد بورقيبة، مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ونائبه المقدم سعيد بن دلموك، والمقدم الشيخ ماجد المعلا رئيس قسم التدريب والتمارين في المركز، وعدد من الضباط.

وقال اللواء عبد القدوس العبيدلي، إن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق التميز في جميع المجالات، كما أنها تعمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مختلف المهام المنوطة بها.

ومن جانبه، تقدم الدكتور عمرو طالب بالتهنئة للقيادة العامة لشرطة دبي وموظفيها بحصولها على شهادة التصنيف الأوروبي، مشيراً إلى أن شرطة دبي تُعد من السباقين في مجال الجودة والتميز والريادة ويشهد على ذلك الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية التي حصلت عليها، الأمر الذي يدل على حرصها واهتمامها بإسعاد المجتمع من خلال تقديم خدمات راقية تلبي تطلعاتهم.

حرص

قال العقيد أحمد بورقيبة، مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن الحصول على الشهادة يؤكد حرص المركز على تطوير أنظمة العمل ورفدها بأحدث الأنظمة والأدوات التي تحقق أفضل المعايير العالمية في كل الجوانب، ومنها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ما أثمر عن تقدم شرطة دبي في هذا الجانب.

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