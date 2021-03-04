«داخلية غامبيا» تبحث التعاون مع أكاديمية شرطة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

استقبلت أكاديمية شرطة دبي وفداً رفيع المستوى من جمهورية غامبيا، برئاسة يانكوبا سونكب، وزير الداخلية، يرافقه ماندينج سايدياخان مدير مساعد الأمن، وجبريل لوي مساعد مفوض الشرطة، وكان في مقدمة مستقبليهم، اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، ومديرو الإدارات الفرعية وضباط الأكاديمية.

ورحب اللواء بن فهد، بالوفد الزائر، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على مد كافة جسور التواصل والتعاون مع جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات داخل وخارج الدولة.

وبحث اللقاء آفاق التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والمعارف في المجالات الشرطية والأمنية.

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