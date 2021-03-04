وزير العدل يتابع تنفيذ خطة التقاضي الإلكتروني عن بعد

المصدر: (ابوظبي - وام )

اطلع معالي سلطان سعيد البادي، وزير العدل، خلال جولة في محكمة أبوظبي الاتحادية، على إجراءات المحاكمة عن بعد، والتي كشفت عن تيسير سبل التقاضي بما مكن قضاة المحكمة من إجراء المحاكمة والتواصل مع الموقوفين في أكثر من سجن بالدولة ومحاميهم عن بعد، وهو ما يعد نقلة نوعية في تقليل الكلفة المالية بشأن إجراءات نقلهم للمحكمة، مع تحقيق اعتبارات العدالة والمحاكمة العلنية.

ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة بشأن تيسير سبل التقاضي ورقمنة الخدمات الحكومية، وذلك باستخدام الوسائل الإلكترونية بما ينعكس بالإيجاب على تيسير سبل التقاضي وإسعاد المتعاملين والارتقاء بتقديم كافة الخدمات.

كما تابع معالي الوزير والوفد المرافق له تقديم الخدمات للمتعاملين عبر المنصات الإلكترونية الذكية والموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر مركز الاتصال بالوزارة والتي تقدم العديد من الخدمات.

واختتم معالي الوزير زيارته التفقدية بالالتقاء بعدد من المحامين، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن جودة الخدمات المقدمة.

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