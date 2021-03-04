شرطة أبوظبي و«الاتحاد النسائي» و«إيواء» تعزز الوعي بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، حملة شاملة لمكافحة المخدرات تستمر لمدة شهر، تستهدف فئة الشباب، وأولياء الأمور والأسر والمجتمع المحلي، وتسعى إلى تعزيز وعي المجتمع بالأسباب والآثار المدمرة للمخدرات والنتائج الوخيمة لتعاطيها، وتطويق انعكاساتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.

وتنظم الجهات الثلاث عدداً من المبادرات والفعاليات والبرامج الميدانية والمحاضرات وورش العمل التوعوية باللغات «العربية والإنجليزية والأوردو»، وتبث عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أيضاً.

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي أن إطلاق الحملة يعزز الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين شرطة أبوظبي وشركائها، مشيداً بالتعاون المثمر، وتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات ذات الصلة، والتي تبذل قصارى جهدها، للحد من كل أشكال الجريمة بشكل عام، والمخدرات بشكل خاص، من أجل حماية أفراد المجتمع من براثن الجريمة والانحراف، وما يعزز التشاور وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة لوضع أفضل الآليات والسبل، للتصدي لهذه الآفة.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي وشركائها، للوصول إلى مجتمع خال من المخدرات، وتقديم الحلول المناسبة للمتعاطين، من خلال الاستفادة من أحكام القانون، الذي يضمن الإعفاء من المساءلة القانونية للمتقدمين للشرطة أو النيابة أو الوحدة العلاجية، للعلاج الطوعي من الإدمان من تلقاء أنفسهم، أو من خلال أحد أفراد الأسرة وأقاربهم.

ومن جانبها قالت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: «يحرص الاتحاد النسائي العام بدعم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبالتعاون مع شركائه على تفعيل المسؤولية المجتمعية تجاه بحث خطورة تعاطي المخدرات بين أفراد المجتمع، ونشر الوعي بينهم لتعزيز فهمهم بمحدداتها وإدراكهم بخطورتها وآثار تعاطيها بشكل عام، وتعريف الأجيال الناشئة بأضرارها وتداعياتها على صحتهم ونفسيتهم وعافيتهم وجسدهم ومستقبلهم، وذلك انسجاماً مع الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة بحماية المجتمع، وجعله خالياً تماماً من الجريمة، ونبذ كل ما يعكر صفو أفراد المجتمع أو يضر بصحتهم وحمايتهم من عبث العابثين».

ومن جانبها ثمنت سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ببناء الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لضمان الأمن والازدهار، مؤكدة أهمية العمل المشترك مع كل الشركاء، بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه لكل أبناء المجتمع.

توظيف

تسعى حملة مكافحة المخدرات التي تنظمها الجهات الثلاث إلى توظيف التنوع الواسع للقنوات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتأثيرها الإيجابي على أفراد المجتمع عبر نشر أخبار صحفية، وإرسال رسائل نصية، وتقديم برامج تلفزيونية وإذاعية، ورسائل مرئية وصوتية وتوزيع مطبوعات وكتيبات تثقيفية، وبث رسائل التوعية عبر شاشات السينما وأجهزة الصرافة، ومراكز خدمة العملاء، وغيرها من الوسائل.

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