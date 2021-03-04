عبدالله المري يبحث تبادل الخبرات مع شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

زار معالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي والوفد المرافق له أمس ميادين الرماية بالخضيرة بمدينة الذيد، حيث كان في استقباله اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

وجاءت الزيارة بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات بمنظومة العمل الشرطي، والاستفادة المتبادلة من تجارب القيادتين في تعزيز العمل الأمني.

في بداية الزيارة رحب اللواء الشامسي بمعالي الفريق المري، مثنياً على الدور الريادي الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة دبي وسبل التطوير التي تنتهجه في كل مجالات العمل الأمني، بعدها اصطحب معاليه في جولة تفقدية شملت ميادين الرماية بمعسكر الخضيرة بمدينة الذيد اطلع من خلالها على ما وصلت إليه القيادة العامة لشرطة الشارقة من إمكانات مستحدثة في تجهيز تلك الميادين وإعدادها لتتوافق مع تنفيذ كل المشاريع والخطط التكتيكية بما يتماشى مع أحدث ما توصلت إليه ميادين التدريب من تقنيات وتجهيزات تسهم في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة واللياقة لرجل الشرطة.

وقد أعرب معالي الفريق بعد نهاية الجولة عن تقديره وإعجابه بميادين الرماية بمعسكر الخضيرة، وتطورها الذي يتماشى مع أحدث ما توصلت إليه ميادين الرماية العالمية، مشيداً بالدور الذي تقوم به شرطة الشارقة وسعيها الدائم للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة التدريبية واللوازم التجهيزية وفقاً لما تم استحداثه من معايير يتوافق نهجها مع ما هو مطلوب لرفع مستويات العمل الشرطي، واهتمامها الكبير بمختلف أنواع الرياضات والأنشطة الشرطية.

كما قاموا بعد تلك الجولة بزيارة لنادي ضباط شرطة الشارقة، حيث تم تفقد الملاعب والصالات الرياضية وصالة التدريب المخصصة لرياضة الكاراتيه والجيوجيتسو، حيث أشاد الحضور بالأجهزة الرياضية المتوفرة بها، والتي تتيح لمنتسبيها من الضباط وضباط الصف والأفراد ممارسة الأنشطة الرياضية على اختلافها، إلى جانب إمكانية استغلالها في تنظيم كل الأنشطة الرياضية ضمن تنظيمها لبرامج الدورات التدريبية، وإقامة مختلف الفعاليات الرياضية.

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