قضاء أبوظبي تنظم الملتقي الإعلامي الـ 74

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي عن تحقيق أكاديمية أبوظبي القضائية عدداً من الإنجازات، خلال العام الماضي 2020، بالرغم مما شهده العالم من جائحة (كوفيد 19)، مشيرة إلا أن الإنجازات شملت تنظيم 1232 ورشة عمل افتراضية، و2419 ساعة تدريبية، و242 برنامجاً ودورة تدريبية.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ74 تحت عنوان «أكاديمية أبوظبي القضائية 2020.. تحديات وإنجازات»، الذي نظمته دائرة القضاء أمس عن بعد، عبر برنامج «ميكروسوفت تيمز».

وقال المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية، إن الأكاديمية تحقق أهدافها في تطوير وتدريب ودعم أعضاء السلطة القضائية، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك تنافساً ورغبة شديدة في تقديم طلبات التدريب للأكاديمية من جهات عديدة داخل الدولة.

وبلغت نسبة رضا المتدربين 93.707%، فيما بلغ عدد التفاعلات لمنصة الأكاديمية 2 مليون و342 ألفاً و400 تفاعل، وتسجيل 2962 عضواً فعالاً في منصة الأكاديمية، وتنظيم 33 دورة تعلم ذاتي بالإضافة إلى توفير 3 ملايين ورقة.

ومن جانبة أفاد سامي الطوخي مدير أكاديمية أبوظبي القضائية أنه خلال أزمة جائحة «كورونا» التي تسببت في وقف أعمال المؤسسات على مستوى العالم، وضعت أكاديمية أبوظبي القضائية خطة محكمة في غصون أسبوع واحد فقط من الإعلان عن الإجراءات الاحترازية داخل الدولة.

وذلك لضمان استمرارية الأعمال، حيث تم تدريب جميع الكوادر العاملة في الأكاديمية عن طريق العمل ليلاً ونهاراً، لتحقيق الأهداف المرجوة وتنفيذ الخطة، سواء على المستوى الداخلي من تدريب أعضاء السلطة القضائية أو حتى على المستوى الخارجي في ما يتعلق بأعوان القضاء داخل الدائرة وكل الجهات الخارجية.

وأوضح أن أكاديمية أبوظبي القضائية مؤسسة تعليمية وتدريبية متخصصة في الدراسات القضائية وما يرتبط بها، وتسعى لدعم النظام القضائي بالإمارة، من خلال اتباع أفضل النظم في مجال تأهيل وتدريب وإعداد الكوادر القضائية الوطنية وأعوان القضاء، ويمتد عملها في كل أفرع دائرة القضاء في مختلف النواحي التابعة للإمارة.

14 اختصاصاً

فيما أوضح موسى إسماعيل، رئيس قسم شؤون أكاديمية أبوظبي القضائية أن اختصاصات أكاديمية أبوظبي القضائية تتضمن 14 اختصاصاً رئيسياً، من بينها وضع برامج إعداد وتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية، والتي تشمل البرامج الإلزامية المتعلقة ببرامج التدريب «التكوين» الأساسي لأعضاء السلطة القضائية «القضاة» وأعضاء النيابة العامة.

وبرامج التدريب التخصصي الإلزامي في حالات التحول من النيابة العامة إلى القضاء أو العكس، والتحول من محكمة أو دائرة قضائية متخصصة إلى أخرى أو من نيابة متخصصة إلى أخرى.

وتابع: كما تتضمن برامج وفعاليات التدريب المستمر لأغراض رفع كفاءة القضاء وأعضاء النيابة العامة، والارتقاء بمستوى أدائهم في شتى العلوم القضائية والإدارية والإنسانية والتقنية وغيرها.

ولفت إلى أن الاختصاصات الرئيسية تتضمن برامج إعداد وتنمية قدرات محامي الحكومة، وتشمل البرامج الإلزامية المتعلقة بالتدريب «التكوين» الأساسي لمحامي الحكومة، وبرامج التدريب التخصصي الإلزامي في حالات النقل من قسم لآخر داخل إدارة قضايا الحكومة، وبرامج وفعاليات التدريب المستمر لرفع كفاءة محامي الحكومة والارتقاء بمستوى أدائهم في شتى العلوم القانونية والإدارية والإنسانية والتقنية وغيرها.

واستعرض راشد الدرمكي، المدير الإداري لأكاديمية أبوظبي القضائية أبرز إنجازات الأكاديمية في مجال التدريب القضائي والقانوني خلال عام 2020.

وفي ما يتعلق بالمكتبة المركزية وبوابة الأحكام والتشريعات قالت منة الحربي، رئيسة قسم المكتبة المركزية في أكاديمية أبوظبي القضائية: إن مقتنيات المكتبة زادت خلال عام 2020 إلى 14 ألفاً و35 كتاباً في القانون وعلومه، كما تم رفع 185 كتاباً إلكترونياً على نظام المكتبة المركزية.

فيما قدمت المكتبة ألفين و824 خدمة للمستفيدين، وذلك بنسبة رضا بلغت 94% عن خدمات المكتبة، فيما بلغ عدد زوار بوابة الأحكام والتشريعات 63 ألفاً و973 زائراً، حيث تم وضع أكثر من 60 ألف صفحة على بوابة الأحكام والتشريعات.

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