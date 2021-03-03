توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، ومغبرا أحياناً، ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية الى جنوبية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وقال المركز في بينه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا الى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:36 والمد الثاني عند 04:51 والجزر الأول عند الساعة 10:25 والجزر الثاني عند الساعة 22:24 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 13:53 والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الاول عند الساعة 19:19 والجزر الثاني عند الساعة 08:16.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 22 70 25

دبــي 35 23 55 25

الشارقة 34 19 70 25

عجمان 35 20 75 30

أم القيوين 34 20 70 30

رأس الخيمة 31 20 80 35

الفجيرة 30 22 80 45

العين 35 23 55 20

ليوا 37 20 60 20

الرويس 28 19 80 25

السلع 32 19 75 30

دلما 26 21 95 50

طنب الكبرى 27 19 90 45

طنب الصغرى 27 19 90 45

أبوموسى 27 19 90 45



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