رئيس الدولة يمنح سفير روسيا الراحل وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الراحل سعادة سيرغي كوزنيتسوف سفير روسيا الاتحادية السابق لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

وجرت مراسم تسليم الوسام إلى عائلة السفير الراحل في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو حيث قام سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، بتقديم الوسام إلى السيدة فيرا كوزنيتسوفا حرم السفير الراحل، وذلك بحضور معالي ميخائيل بغدانوف نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشاد سعادة السفير بجهود الراحل خلال أداء مهام عمله في تعزيز علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين الصديقين.

من جانبها تقدمت عائلة السفير الراحل ومعالي بغدانوف بخالص شكرهم وتقديرهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على هذه اللفتة الكريمة والتي تحمل معاني الوفاء والتقدير لجهود السفير الراحل سعادة سيرجي كوزنيتسوف.

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