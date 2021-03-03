هزاع بن زايد ينعى أحمد المحمود

المصدر: دبي - البيان

نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أحمد بن محمود المحمود، مؤكداً سموه أن الفقيد كان من الرجال المخلصين في خدمة الوطن.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «أصدق التعازي والمواساة إلى عائلة المحمود الكريمة بوفاة المغفور له أحمد بن محمود المحمود، الذي كان من الرجال المخلصين في خدمة الوطن، راجين المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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