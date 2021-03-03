دبي تتوسع في حملة التطعيم ضد «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز جهود مكافحة جائحة «كوفيد 19» وضمان أعلى مستويات السلامة للمجتمع، أعلنت هيئة الصحة بدبي عن التوسع في حملة التطعيم، لجميع الفئات من 40 عاماً فما فوق من حاملي إقامة دبي السارية، والمقيمين من 60 عاماً فما فوق ممن يقطنون دبي ويحملون إقامة الإمارات الأخرى، إضافة إلى مواطني مجلس التعاون ممن لديهم بطاقة هوية إماراتية.

كما يأتي التوسع كذلك من ناحية الفئة العمرية للتطعيم بلقاح «فايزر- بيونتيك»، ليشمل التطعيم بهذا اللقاح من هم أعمارهم (16 سنة) فما فوق، بدلاً من (18 سنة)، في حين يشمل التطعيم بلقاح «أكسفورد أسترازينيكا» من في عمر (18 سنة) فما فوق.

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