عمار النعيمي: حكومة عجمان حريصة على النهوض بكل مدنها

المصدر: عجمان - وام

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي الثانية للعام 2021، والتي عقدت في متحف مدينة مصفوت، واستعرضت عدداً من الملفات الحيوية في الإمارة في مختلف القطاعات.

وأكد سموه في بداية الجلسة المكانة التاريخية العريقة التي تحظى بها مدينة مصفوت، واهتمام القيادات بهذه المناطق النابضة بالحياة الطبيعية والمواقع الأثرية وضرورة الاستثمار فيها، مع الحفاظ على أصالتها.

مشروع

واطلع المجلس على مشروع المخطط الحضري لمدينة مصفوت، الذي يهدف إلى تطوير المنظور الحضري من خلال التعرف على الأوضاع الراهنة في المجالات العمرانية والبيئية والسكانية والاقتصادية.

وأوضح سموه في هذا السياق أن حكومة عجمان حريصة على النهوض بكل مدن الإمارة ومناطقها وخصوصاً المناطق التي تتميز بطابع تراثي وبيئي متفرد، وسيتم العمل على هذه المشاريع، وفق نظام الحوكمة بمشاركة كل الجهات المعنية والمختصة ودراسة التبعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكداً سموه ضرورة إشراك المجتمع المحلي في مدينة مصفوت في تنفيذ المخططات والمبادرات، التي سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي مباشر على أهالي المنطقة.

تقرير

واطلع المجلس على تقرير مكتب شؤون المواطنين، الذي استعرض نسب الإنجاز في مبادرات صاحب السمو الحاكم المقدمة للمواطنين والمتمثلة في مساكن الحليو ومجالس عجمان، ودعم طلبة الطب بالإضافة إلى المبادرات التي تمت مع الجهات الحكومية، والتي شملت مبادرة تطعيم كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومنطقة عجمان الطبية وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة، تستهدف تسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمات وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأشاد سموه في هذا الجانب بمبادرة صاحب السمو حاكم عجمان لدعم طلبة الطب وتشجيعهم للالتحاق بالكليات الطبية في مختلف التخصصات، مؤكداً سموه أن هذه المبادرات تعكس اهتمام القيادة برفد الكادر الطبي بالعناصر المواطنة لا سيما في ظل أزمة «كورونا».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز