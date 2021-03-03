26 قيادية إماراتية يتعرفن إلى دليل ترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة

المصدر: دبي - وام

نظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع «معهد حوكمة» ورشة تدريبية عبر تقنية الاتصال المرئي حول محتويات «الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة»، وذلك ضمن جهود الدولة نحو تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بما في ذلك رفع نسبة تمثيلها في مجالس الإدارة بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

شاركت في الندوة 26 قيادية إماراتية بدرجة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومديرة تنفيذية بالحكومة الاتحادية وقدمها الدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد «حوكمة» لحوكمة الشركات التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، حيث تم التعريف بالحوكمة وعلاقتها بمجلس الإدارة وأنواع مجالس الإدارة ومدى فعالية كل منها ومحفزات دخول المرأة فيها ومردود ذلك على أدائها وعلى المؤسسات والاقتصاد بصفة عامة.

ورحبت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في بداية الندوة بالمشاركات فيها، مشيرة إلى أن الهدف من تطوير هذا الدليل الاسترشادي الذي تم إطلاقه خلال منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 ضمن المبادرات التوعوية والمعرفية للمجلس والهادفة إلى تسليط الضوء على أحد أشكال الدعم الاقتصادي للمرأة الإماراتية المتعلق بتمثيلها المناسب في مجالس إدارة المؤسسات الحكومية والخاصة وانعكاساته الإيجابية العديدة، موضحة أن اهتمام المجلس بتعزيز هذا الدور ينطلق من رؤية قيادتنا الرشيدة التي تعتبر المرأة ركيزة رئيسية من ركائز نجاح المجتمع ومسيرة التنمية بكافة أشكالها.

وأشادت بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين، لافتة إلى أن تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو أحد أشكال هذا الدعم.

ريادة

وقالت: اليوم أصبحت الإمارات في المرتبة الـ 18 عالمياً والأولى عربياً بنسخة 2020 من هذا التقرير العالمي المهم بعد أن كانت في المرتبة 49 عالمياً عام 2015 وهو إنجاز عالمي جديد يضاف للإنجازات المتنوعة للدولة وهو ثمرة لدعم قيادتنا الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين والرعاية اللامحدودة التي توليها للمرأة وتشجيعها وإنجاحها من خلال التشريعات والمبادرات والسياسات المستدامة وبفضل الرعاية التي تحظى بها المرأة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ونتيجة لتضافر الجهود والتعاون بين الوزارات وكافة الجهات الحكومية في الدولة.

موضوعات متنوعة

تناولت الورشة على مدى يومين العديد من الموضوعات التي تطرق إليها المحاضر الدكتور أشرف جمال الدين والمرتبطة بأهمية توفر قيم الحوكمة والمساءلة والشفافية في أي مؤسسة والعلاقة بين الحوكمة ومجالس الإدارة، منوهاً بأن معهد حوكمة وهو مؤسسة غير ربحية يعمل من خلال نشر القيم الأساسية المتمثلة في الشفافية والعدالة والثقة والمسؤولية على التأثير على السياسات ونظم العمل التي من شأنها إصلاح نظم الحوكمة في المنطقة وتطوير الأسواق وتحفيز النمو والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتناول أنواع مجالس الإدارة من حيث الفعالية ودور كل من إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها والخطوط الفاصلة بينهما والتناغم وتنسيق الجهود.

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