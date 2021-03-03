شرطة الشارقة تطلق «جائزة الابتكار المفتوح» لإيجاد حلول تواجه «كوفيد 19»

المصدر: الشارقة - وام

أكد العقيد طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء‏ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة حرص القيادة على مواكبة كافة المستجدات العالمية من خلال منظومة متميزة بما يحقق رسالتها وأهدافها متوائمة مع الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي وصولاً لتحقيق التميز والريادة في العمل الشرطي والعمل على تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها نحو تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق شرطة الشارقة ‏«جائزة الابتكار المفتوح» التي تهدف إلى توليد أفكار جديدة وإيجاد حلول نواجه بها جائحة (كوفيد 19) والتي ستخدم كافة الجوانب.

مشاركات

وقال العقيد طارق المدفع: إن استقبال المشاركات في ‏«جائزة الابتكار المفتوح» يستمر حتى 20 مارس الجاري هي فرصة لتفعيل وإشراك كافة فئات المجتمع بمختلف أعمارهم من المبدعين والمبتكرين في توليد أفكار وابتكارات جديدة من شأنها تطوير العمل لمواجهة جائحة (كوفيد 19) إيماناً من شرطة الشارقة بأهمية مشاركة أفراد المجتمع في رسم الخطط المستقبلية من خلال تقديم الأفكار والمقترحات وتطبيقها على أرض الواقع، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المتواجد في موقع وحسابات شرطة الشارقة https:/‏‏/‏‏spwww.shjpolice.gov.ae/‏‏eservice/‏‏ar/‏‏SHJ_innovation/‏‏index.aspx.

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