«إسلامية دبي» تلغي تصاريح خيم الإفطار في رمضان المقبل

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إلغاء جميع تصاريح خيم وسفر الإفطار، خلال شهر رمضان المقبل، استجابة للمتغيرات والتزاماً بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية في ما يتعلق بفيروس «كورونا».

وأكّد أحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري أن قرار إيقاف التصاريح، يأتي ضمن سلسلة سعي الدائرة لمواجهة الظروف الحالية بكفاءة وفاعلية، واستجابة للإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لهذه الجائحة العالمية.

وأضاف المهيري أنّ الدائرة تضع الصحة والسلامة ضمن أولوياتها، موضحاً أنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم من أجل أن يمضي شهر رمضان المبارك بصحة وسلامة على الجميع، مشيراً إلى أنه في حال الرغبة بالمشاركة في توزيع وجبات الإفطار خلال رمضان، يجب التوجه إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة والمرخصة من الدائرة، مؤكداً أن الالتزام بالتوجيهات ضرورة ومسؤولية مجتمعية، لضمان الصحة والسلامة العامة.

ومن جهته كشف محمد مصبح ضاحي، مدير إدارة المؤسسات الخيرية أن التنسيق مع الجمعيات الخيرية المعتمدة كافة؛ مستمر لتعزيز ثقافة العمل الخيري، الأمر الذي سيعـزز الثقة بين الجهات المانحة من مؤسسات وأفراد وبين الجمعيـات الخيرية والجهات المستفيدة من التبرعات، بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها، في إطار تكثيف الجهود والمساهمة في حماية المجتمع.

وأكد ضاحي أن الدائرة تزخر بمبادرات مبنية على وسائل تقنية حديثة كمبادرة «وجبات الأمل»، والتي تعد مبادرة رقمية مبتكرة، مقارنة بمبادرات إطعام الصائمين أو المتعففين بالوسائل التقليدية لخدمة العمل الخيري على مستوى إمارة دبي، والتي ستدفع من عجلة العمل الإنساني بالطرق الاحترازية، التي تبنتها الدولة.

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