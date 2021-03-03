إجراءات احترازية استعداداً لافتتاح «سيتي سنتر الزاهية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالشارقة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها‏ المركز التجاري «سيتي سنتر الزاهية الشارقة» بمنطقة الزاهية، استعداداً لافتتاح المرحلة الأولى.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية للفريق المحلي التي جاءت بناء على توجهات رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. وتتضمن الإجراءات الوقائية التي اعتمدها الفريق توفير أجهزة تعقيم اليدين عند المداخل والمخارج مع إلزامية لبس الكمامات عند دخول المركز وتركيب كاميرات حرارية ووضع اللافتات والملصقات الإرشادية والوقائية إلى جانب التعاون مع الجهات الأمنية لضمان عدم حدوث أي شكل من أشكال الازدحام عند المداخل والمخارج.

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