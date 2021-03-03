الإمارات وإسرائيل تغيّران الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، في مكتبه محمد محمود آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى دولة إسرائيل.

وعبر نتانياهو، وفقاً لحسابه في «تويتر» عن سعادته بلقاء آل خاجة ورحب بوصوله إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الإمارات وبلاده تغيّران الشرق الأوسط. وقال نتانياهو: «نحن نغير وجه الشرق الأوسط. نغير وجه العالم».

وذكر حساب نتانياهو: «تم خلال اللقاء بحث إمكانية تطوير مشاريع إقليمية وثنائية مشتركة في العديد من المجالات. كما شارك في اللقاء الذي اتسم بأجواء ودية رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومسؤولون كبار آخرون». من جانبه دوّن آل خاجة عبر «تويتر»: «تشرفت اليوم بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى آفاق التعاون بين بلدينا في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19» شاكراً رئيس الوزراء الإسرائيلي على حفاوة الاستقبال والترحيب في إسرائيل.

وفي سياق متصل التقى آل خاجة، أمس، نوام كاتز نائب المدير العام في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وبحث معه الدبلوماسية الرقمية والدبلوماسية العامة، وأفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين وزارتي خارجية البلدين.

ودوّن آل خاجة عبر حسابه في «تويتر»: «في إطار اجتماعاتي مع المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، التقيت اليوم «أمس» نوام كاتز نائب المدير العام في الوزارة وفريق عمله، إذ ناقشنا مجموعة من المواضيع وأبرزها الدبلوماسية الرقمية والدبلوماسية العامة وأفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين البلدين».



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