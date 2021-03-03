«الجندي» تحتفي بتميز «آيدكس ونافدكس 2021»

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت مجلة «الجندي» العسكرية الشهرية التابعة لوزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة عددها رقم 566 لشهر مارس 2021.

وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت كلمة «الجندي» تحت عنوان: «آيدكس ونافدكس 2021.. حدث استثنائي خطف أنظار العالم»، حيث أكدت أن نجاح الحدث ترجمة لخبرة دولة الإمارات العربية المتحدة واحترافيتها وتمرسها في تنظيم المناسبات العالمية بمختلف أشكالها ومجالاتها. ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي» أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وجديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية، التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وخصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر مارس 2021 للحديث عن أنظمة الصواريخ الاعتراضية، حيث أفردت مساحات مهمة من صفحاتها، لإلقاء الضوء على تلك الأنظمة وكيفية عملها وأنواعها وتاريخها وأنظمة الردع الخاصة بها.

وفي باب «لقاء العدد»، التقت جون دبليو كونيغ، نائب رئيس شركة «إل3 هاريس» والمدير العام لها للأنظمة المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وناقشت معه دور شركتهم في دعم القوات المسلحة لمختلف البلدان بالأنظمة الصحيحة، والتحديات التي يواجهونها، وتعاونهم في هذا المجال مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي باب «دراسات وتحليلات»، أعدت المجلة دراسة بعنوان «حاملات الطائرات واستعراض القوة»، كما نشرت دراسة بعنوان «ماذا بعد مناطق التحريم؟ من الخارج للداخل إلى حـرب الفسيفساء» ودراسة ثالثة بعنوان «عمليات المنطقة الرمادية للبحرية الصينية».

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