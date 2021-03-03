اليابان تمنح أحمد المعلا وساماً رفيعاً

المصدر: (دبي - وام)

قلد سيكيغوتشي نوبورو، القنصل العام لليابان في دبي والمناطق الشمالية الشيخ أحمد بن علي بن حمد المعلا، السفير الأسبق للدولة في اليابان، وسام الشمس المشرقة، وهو أرفع وسام تمنحه اليابان لغير مواطنيها، والمقدم من إمبراطور اليابان، مع النجمتين الذهبية والفضية، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان، في فترة عمله سفيراً لدولة الإمارات في العاصمة طوكيو.

وأكد المعلا أن الدعم الكبير والمتواصل من قبل القيادة الرشيدة في الدولة ساهم في نجاح مهامه الدبلوماسية وفاعليتها في اليابان وغيرها من دول العالم، في ظل متابعة وتوجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معرباً عن شكره العميق وتقديره البالغ للجانب الياباني، ومشدداً على العلاقات الوثيقة والراسخة بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وعلمياً ومجتمعياً.

وامتدت فترة خدمة الشيخ أحمد المعلا في اليابان، سفيراً للدولة خمسة أعوام، ويقدم الوسام الإمبراطوري للشخصيات التي عملت على توثيق ودعم علاقات بلادها باليابان، وتقديم خدمات متميزة وجليلة للدولة الآسيوية.

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