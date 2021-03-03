«الوطني» يتبنى موضوعات تتعلق بالثقافة والطاقة والخدمة الوطنية

المصدر: دبي - البيان

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلستيه السادسة والسابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، ثلاثة موضوعات عامة هي: سياسة وزارة الثقافة والشباب، وسياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية.

فقد وافق المجلس خلال الجلسة السابعة التي عقدها بتاريخ 16 فبراير 2021 على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، المقدم من لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وفق المحاور التالية: استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071م، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤى 2071م، وسياسة الوزارة في إدارة الموارد البشرية.

ونص الموضوع على أن وزارة الثقافة والشباب تعمل على دعم قطاع الثقافة والفنون وتنمية المعرفة وحفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي في الدولة، وحماية اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية والعمل على تطويرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الشباب وتمكينهم.

رسالة

وتتعلق الرسالة الثانية بطلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية»، المقدم من لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وفق المحاور التالية: استراتيجية الهيئة وآلية تطوير منظومة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتحديات في الانتساب للخدمة الوطنية على الوظائف ومواصلة تعليم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، والعمل التكاملي والاستفادة من الخدمة البديلة في مجال التدريب للوظائف الحيوية.

وخلال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها المجلس بتاريخ 6 فبراير 2021م، وافق المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية» المقدم من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وفق المحاور التالية: سياسة الوزارة في إدارة الموارد البشرية، ودور الوزارة بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة بما يحقق استدامتها والتي تشمل: شبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية، والمباني الاتحادية.

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