«النقل المتكامل» و«موانئ أبوظبي» يبحثان التعاون مع اليابان

المصدر: (أبوظبي - وام )

بحث مركز النقل المتكامل وموانئ أبوظبي مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك في ورشة عمل أقامتها مجموعة عمل البنية التحتية لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بحضور وفد ياباني يضم عدداً من قادة الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والخاصة اليابانية.

وتناولت الورشة سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات النقل البري والنقل المستدام والخدمات اللوجستية والشحن البحري والموانئ، واستعرضت عدداً من المشروعات التطويرية والفرص الاستثمارية المحتملة في تلك المجالات، ضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين.

وقدم مركز النقل المتكامل في الورشة عرضاً سلط الضوء على أهمية دور البيانات الضخمة في التخطيط لمستقبل النقل في إمارة أبوظبي والاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي الخاص بتطوير قطاع النقل وتحقيق التنمية المستدامة فيه، إذ تم عرض منهجية جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في فهم سلوك التنقل لمستخدمي شبكة النقل ودراسة الاحتياجات ووضع الحلول بشكل استباقي في هذا القطاع.

وأوضح المركز أن توظيف البيانات الضخمة في نموذج النقل الاستراتيجي أمر في غاية الأهمية لاستشراف مستقبل هذا القطاع وتطوير الخطط الاستراتيجية لدعم عملية الاستثمار في قطاع النقل مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات في سياسات النقل والبنية التحتية للنقل وتأثير النمو السكاني ومتغيرات استخدام الأراضي، والتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع النقل العام، وتوفير حلول مبتكرة تواكب هذه التطورات وتلبي تطلعات المجتمع وتمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

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