56403 زيارات تفتيشية نفذتها بلدية دبي الشهر الماضي

المصدر: دبي- وائل نعيم

نفذت بلدية دبي 56 ألفاً و403 زيارات تفتيشية على المؤسسات خلال شهر فبراير الماضي، وتم رصد التزام كبير من قبل المؤسسات الغذائية بالإجراءات والاشتراطات التي وضعتها البلدية لمواجهة «كوفيد-19»، وبلغت نسبة الالتزام حوالي 97.4 %.

كما بلغ العدد الكلي للمؤسسات الملتزمة 55 ألفاً و490 مؤسسة، فيما بلغ عدد التنبيهات التي وجهها مفتشو البلدية 685 تنبيهاً وتم تحرير 146 مخالفة وإغلاق 100 مؤسسة.

أسباب المخالفات

وكان أبرز أسباب المخالفات التي تم رصدها: عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومراعاة التباعد الجسدي، ومخالفة التعليمات المتعلقة بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية للعاملين ومخالفة قرار الحظر في تقديم الشيشة بعد الساعة الواحدة صباحاً، وعدم الالتزام بإجراءات تعقيم المؤسسات وارتداء الكمامات، كذلك عدم الالتزام بإجراءات التنظيف والتعقيم، ويتم إغلاق المؤسسة المخالفة مؤقتاً لحين إزالة سبب المخالفة، وتعديل أوضاعها.

تفتيش يومي

ويحرص مفتشو بلدية دبي بإجراء جولات رقابية يومية لمتابعة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة بلدية دبي، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات، ومن أبرزها التباعد الجسدي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.

وتقوم فرق التفتيش بمتابعة التدابير الوقائية، من خلال التأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

ويتم التدقيق خلال الزيارات الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

مصادرة

نفذت بلدية دبي حملات مكثفة على محال ومستودعات بيع التبغ ومنتجاته في الإمارة للتحقق من التزامها بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب، حيث تمت مصادرة أكثر من 416744 علبة سجائر غير مطابقة للمواصفات الإماراتية المعتمدة، ولا تحمل الطابع الضريبي الرقمي، وذلك في أحد المستودعات الواقعة في رأس الخور، كما تمت مصادرة 26 طناً من مادة البان المحظورة.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي: تمت مصادرة منتجات التبغ من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، وإتلاف ما تم ضبطه من مادة البان وفق الإجراءات المتبعة في بلدية دبي.

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