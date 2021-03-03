«البيئة» تعزز جهود المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض

المصدر: دبي ـ البيان

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن جهودها لحماية التنوع البيولوجي وضمان استدامته والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، قراراً وزارياً بشأن تعديل بعض أحكام قرار السلطة الإدارية الخاص بتنظيم التداول في العينات المستثناة من اتفاقية (سايتس).

ويستهدف القرار (السايتس) للعينات الشخصية والمقتنيات وذلك لتسهيل إجراءات عبور الأفراد عبر المنافذ الحدودية ودعم الجهود تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، ويتناول القرار في مواده القانونية تنظيم التداول في العينات المستثناة والتي تشمل عينات حية وغير حية.

يحدد القرار مجموعة من البنود المهمة ومنها أن تكون العينات غير الحية المستثناة مملوكة أو تم اقتناؤها شخصياً لأغراض غير تجارية وتم الحصول عليها بطريقة لا تخالف أحكام القانون وتكون إما ملبوسة أو محمولة أو متضمنة في المتاع الشخصي أو تشكل جزءاً من الأمتعة العائلية المنقولة.

ويسمح القرار للأفراد بالانتقال بالعينات المخصصة للاستعمال الشخصي عبر المنافذ الحدودية وفقاً لكميات حددها الملحق رقم 1 للقرار.

ونص القرار على معاملة المنتجات الجلدية المكونة من قطع متعددة مكونة من زوجين متماثلين في الشكل والحجم، كالأحذية، على أنها قطعة واحدة.

وحول منتج الكافيار الوارد ضمن اتفاقية (سايتس) اشترط القرار أن تكون علب الكافيار مُعرفة بالملصق العالمي المبين به البيانات وتاريخ الصلاحية ورموز الكافيار.

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