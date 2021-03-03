شرطة دبي تفوز بـ 6 جوائز محلية وعربية

المصدر: دبي - البيان

حققت القيادة العامة لشرطة دبي 6 جوائز تميز في كل من «جائزة أفكار الإمارات» ضمن دورتها الـ 9 لعام 2020، و«جائزة الأفكار العربية» ضمن الدورة الـ 15 لعام 2020، التي تُنظمها مجموعة دبي للجودة، وذلك عن 5 مشاريع ومبادرات نوعية وابتكارية لشرطة دبي في مختلف المجالات، إلى جانب الفوز بجائز فردية عن «القيادة التنفيذية».

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي: إن حصول شرطة دبي على 6 جوائز يُعد إنجازاً نوعياً وإضافياً إلى شرطة دبي، يعكس مدى الحرص على التميز والتفاني والإخلاص في العمل من أجل خدمة الوطن، والمنافسة بقوة في المحافل والجوائز العالمية والمحلية.

وشدد الفريق المري على أن حرص فرق العمل الدائم في القيادة العامة شرطة دبي على التميز في أداء مهامها الوظيفية جعلها نموذجاً يُحتذى به في العمل الشرطي الاحترافي، لاسيما مع تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية والشرطية المتتالية المشهود لها على المستويين المحلي والعالمي.

ابتكارات

ومن جانبه، أثنى اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، على حصول شرطة دبي على 6 جوائز جديدة، مشيراً إلى أن الحصول على الجوائز يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تطبيق أحدث الابتكارات والأفكار في عملها، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات العالمية واستخدام أحدث التقنيات الحديثة عبر الكوادر المواطنة المؤهلة.

وأضاف أنه رغم الظروف الاستثنائية التي واكبت تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا هذا العام، حافظت شرطة دبي على رشاقتها الوظيفية وسخّرت كل إمكانياتها، وطبقت أفضل الممارسات في العمل عن بُعد والعمل عبر الاتصال المرئي، في الإعداد للمنافسة في العديد من الجوائز المحلية والعالمية، ومنها جائزة أفكار الإمارات، وجائزة الأفكار العربية، مشيراً إلى أن حصول شرطة دبي على هذا العدد من الجوائز يدل على المكانة المتميزة التي وصلت إليها في جودة العمل سواء في تجهيز الاستمارات والإعداد للمناقشات وإجراء المقابلات.

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