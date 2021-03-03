تفاهم بين «أمن المواصلات» في شرطة دبي و«الاتحاد للقطارات»

المصدر: (دبي - البيان )

وقّعت إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد للقطارات المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، لتعزيز وتطوير التعاون في مجالات العمل المشتركة بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تأمين الحماية لمنشآت شركة الاتحاد للقطارات في دبي، والحد من المخاطر الأمنية التي قد تهدد سلامتها وسلامة ركابها، وتوفير أعلى مستويات السلامة.

ووقع المذكرة عن إدارة أمن المواصلات، العميد عبيد الحثبور مدير الإدارة، وعن شركة الاتحاد للقطارات، محمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في الشركة، بحضور موظفي الجانبين.

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