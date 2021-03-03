«سيجنال» توقع مذكرة تفاهم مع شركتي MBDA وCILAS الأوروبيتين

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت شركة سيجنال - المتخصصة في توفير الحلول المتعلقة بالحرب الإلكترونية والاستخبارات، مذكرة تفاهم مع شركة MBDA المتخصصة في أنظمة الصواريخ والتي توفر مجموعة منتجات دولية شاملة تضم أحدث الابتكارات المتقدمة، وشركة CILAS الفرنسية التابعة لمجموعة Ariane والمتخصصة في تكنولوجيا الليزر والبصريات.

وتعتزم الشركات الـ 3 استكشاف فرص تطوير أنظمة أسلحة الليزر عالية الطاقة في إطار استراتيجية متقدمة للتصدي للمركبات الجوية غير المأهولة. وقع الاتفاقية بالنيابة عن شركة «سيجنال» فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «ايدج» إضافة إلى إريك بيرانجر، الرئيس التنفيذي لشركة MBDA، وممثل عن شركة CILAS، وذلك بحضور مسؤولين بارزين من الشركات الثلاث.

تعاون

ووفقاً لشروط مذكرة التفاهم، يتولى الشركاء مهمة تحديد فرص التعاون المحتملة في عدة مجالات وأنشطة متعلقة بالليزر عالي الطاقة، مثل التحليل التشغيلي وبنى الأنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار نقاط الضعف المحتملة واستعراض الأداء. وتأتي هذه الخطوة على أعقاب اتفاقية التعاون الثنائية التي تم توقيعها بين الهيئات الفرنسية و«توازن» خلال معرض دبي للطيران 2019.

وقال فيصل البناي: يسعدنا في «سيجنال» و«إيدج» أن نوفر القدرات والكفاءات المهمة في مجال الطاقة الموجهة للبلاد والمنطقة ككل في إطار استراتيجيتنا الموسعة للاضطلاع بحلول التصدي للمركبات الجوية غير المأهولة. وكلنا ثقة بأن تعاوننا مع شركتي CILAS وMBDA سيسهم في تعزيز الجاهزية الدفاعية الإماراتية.

طموح

قال إريك بيرانجر، الرئيس التنفيذي لشركة MBDA: تشارك شركتنا للمرة الأولى في تعاون طموح خارج منطقة أوروبا الغربية يتمحور حول الليزر عالي الطاقة. إن التعاون في هذا المجال يشكل مصلحة مشتركة، خصوصاً وأن قدرات الشركتين الأوروبيتين وخبراتهما في مجال الليزر عالي الطاقة لأكثر من 30 عاماً ستكمل الخبرات والمعرفة القوية لدى سيجنال.

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