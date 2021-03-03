التحاق الطالب ببداية الفصل الثاني شرط لاحتساب الدرجات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

عمم قطاع العمليات المدرسية 2، التابع لوزارة التربية والتعليم، على مديري المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة في إمارة أبوظبي، خطوات عملية رصد واحتساب درجات الطلبة المسجلين في الفصل الدراسي الثاني، وأوضح التعميم الذي تم توزيعه، أمس، أن خطوات واحتساب الدرجات تشدد على ضرورة أن يكون تاريخ التحاق الطالب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ولا يُعفى الطالب من درجات الفصل الدراسي الأول، وترصد للطالب الدرجات الحاصل عليها من المدرسة المنقول منها، في حال كانت المدرسة غير معرفة في نظام «المنهل» وهو نظام بيان درجات الطالب على «سيستم» الوزارة، بحيث ترصد درجات المواد المشتركة في خانة درجة الفصل الأول، ويرصد للطالب غياب بعذر في المواد التي لم يدرسها.

100 درجة

وأكد التعميم أنه إذا كانت الدرجات الحاصل عليها الطالب في الشهادة ليست من 100 درجة، يتم إرسال الشهادة لقسم التقييم والامتحانات لتحويل الدرجات إلى 100، ومن ثم تُرسل إلى المدرسة للرصد، وفي حال كان الطالب غير ملتحق بأي مدرسة في الفصل الدراسي الأول، يتم رصد غيابه بعذر لجميع المواد الدراسية في خانة درجة الفصل الدراسي الأول، وكذلك يتم الرصد في المكان المخصص لدرجة نهاية الفصل الدراسي الأول، وتُنفذ عملية الرصد من قبل إدارة المدرسة.

وأكد قطاع العمليات المدرسية أهمية تطبيق هذه الخطوات كافة، في حال تم استثناء تسجيل طالب في الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري.

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