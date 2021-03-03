الشارقة تعيد خدمات التوصيل المؤقت للكهرباء والمياه

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت إدارة الخدمات المشتركة في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إعادة تقديم خدمات التوصيل المؤقت للكهرباء والمياه عن طريق الشبكات وذلك بعد توقف هذه الخدمات فترة تجاوزت 3 سنوات للعمل على تطوير الشبكات في المناطق كافة وإعادة تنظيم وتيسير إجراءات خدمات استقبال طلبات إضافة الأحمال للمشاريع كافة لحمولة 100 ك. ف. حداً أقصى.

وأوضحت مريم عبيد بن هاشم مدير إدارة الخدمات المشتركة أن استقبال طلبات التوصيل المؤقت لخدمات الكهرباء والمياه بدأ في يوم 28 فبراير الماضي وسيبدأ استقبال طلبات إضافة الأحمال من 4 مارس الجاري ويتم استقبال الطلبات من خلال البريد الإلكتروني msd.electronic@sewa.gov.ae توافقاً مع التحول الرقمي وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتم تيسير الإجراءات والمستندات المطلوبة لهذه الخدمات لتتم تعبئة نموذج طلب التوصيل المؤقت وإجازة البناء والتقديم عبر البريد الإلكتروني أما في ما يخص المستندات المطلوبة لإضافة الأحمال بحد أقصى 100 كيلوفولت فتشمل تعبئة نموذج طلب إضافة الأحمال وبطاقة تسجيل في الهيئة لمقاول الكهرباء ومخطط الكهرباء (اتوكاد) والمخططات المعتمدة أو كروكي البلدية أو رسالة لمن يهمه الأمر من البلدية وذلك تيسيراً على المتعاملين كما تم تخصيص البريد الإلكتروني msd@sewa.gov.ae للرد على أي استفسارات من المتعاملين.

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