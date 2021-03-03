تعاونية الاتحاد تطلق حملة تخفيضات على مدار العام تصل لـ 90 %

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة حملة تخفيضات تمتد على مدار العام الجاري تصل فيها نسب الخصومات إلى 90% على أكثر من 50 ألف منتج تحت مسمى «القصة ذكية»، حيث رصدت لها 174 مليون درهم تخفيضات، ويأتي ذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية الرامية لتنفيذ برامج تسوق جذابة، وذات قيمة عالية تعود بالنفع على أفراد المجتمع، إضافة إلى دعمهم بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وتعقيباً على ذلك قال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، «أطلقت التعاونية أضخم حملة تخفيضات على مستوى الدولة لقطاع التجزئة الاستهلاكية تمتد على مدى العام الجاري 2021، موضحاً أن حملة «القصة ذكية» امتازت بالذكاء كونها راعت مصالح المتسوقين والموردين إلى جانب المستثمرين والمزارعين والمصنعين حرصاً من التعاونية على الاستمرار في تخفيف الأعباء المادية على الحلقة الاقتصادية في الدولة في ظل جائحة كورونا، إلى جانب توفير أفضل المنتجات من الناحية الصحية وبأسعار تنافسية، حيث إن التعاونية تحرص على تفعيل حس المسؤولية الاقتصادية والمجتمعية وتضمينها بأهدافها الاستراتيجية لتقديم نموذج وطني اقتصادي مشرق على مستوى المنطقة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز