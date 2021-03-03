5 مؤسسات في دبي تتعاون لإطلاق حملة توعية بصحة الكلى

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كل من مدينة دبي الطبية، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال، و«ميديكلينيك» - مستشفى المدينة، ومؤسسة «الجليلة»، إطلاق حملة للتوعية بأمراض الكلى والتبرع بالأعضاء وزراعة الأعضاء تمتد طوال شهر مارس الجاري.

خبرات

وقال جمال عبد السلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: قمنا منذ عام 2015 ببناء الخبرات والإمكانات اللازمة لزراعة الكلى في مدينة دبي الطبية من خلال منظومة العمل التمكينية لدينا مع شراكاتنا الاستراتيجية.. مشيراً إلى أن حملة «صحتك بكليتك» التي تم إطلاقها مؤخراً ستمكن من زيادة الوعي بشأن صحة الكلى وزرع الأعضاء والتبرع بها.

مبادرة

من جانبه، قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: اليوم العالمي للكلى هو مبادرة عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكليتين لصحتنا الجسدية العامة.. منوهاً بأنه من خلال برنامج «عاون» نقدم للمرضى فرصة الخضوع لأحدث العلاجات في مؤسسات طبية ذات مستوى عالمي، مما يوفر لهم الصحة.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الخياط، المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: ستعزز هذه المبادرة من جهود مستشفى الجليلة فيما يتعلق بتقديم خدمات زراعة الأعضاء للأطفال في الإمارات.

وقال الدكتور عامر محمد الزرعوني، نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الإدارية والخدمات المهنية، إن الجامعة تلتزم بتطوير الرعاية الصحية من خلال تعاونها مع القطاعين العام والخاص، والخروج بحلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة في المجتمع.

وقال ماثيو درونسفيلد مدير «ميديكلينيك» - مستشفى المدينة: لقد حقق برنامج زراعة الكلى نتائج جيدة للمرضى منذ إطلاقه في عام 2016، ونتج عن إطلاق برنامج المتبرع المتوفى زيادة في عدد عمليات زراعة الكلى.

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