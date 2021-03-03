شرطة الفجيرة تطلق «احذر مخاطر الجرائم الإلكترونية»

المصدر: (الفجيرة - البيان )

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بقسم الإعلام والعلاقات العامة وبالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، حملة التوعية «احذر مخاطر الجرائم الإلكترونية» بهدف رفع الوعي لدى أفراد المجتمع حول خطورة الاحتيال الإلكتروني بأشكاله كافة.

وأكد العميد محمد أحمد الشاعر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن إطلاق الحملة يأتي ضمن إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة والمتمثلة بتعزيز الأمن والأمان، ووفقاً لمتطلبات المؤشر الاستراتيجي نسبة انتشار وتغطية التوعية الأمنية لمختلف الظواهر والسلوكيات السلبية المنتشرة في المجتمع.

وشدد على أهمية وعي أفراد المجتمع حول أساليب الاحتيال الإلكتروني ولا سيما إذا تطلب الأمر الإدلاء بمعلومات وبيانات مهمة إلا بعد التأكد من هوية الشخص أو الجهة وصفتها الرسمية، وعدم الوقوع في فخ المتصيدين والمحتالين وعدم إعطائهم بيانات شخصية وسرية وخصوصاً البيانات الائتمانية، داعياً أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم أثناء قيامهم بالتسوق الإلكتروني، وتحذيرهم من خطورة مشاركة بياناتهم الشخصية في المواقع غير الرسمية.

ودعا إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي محاولة للاحتيال الإلكتروني وذلك بالاتصال بغرفة العمليات على الرقم 999 للحالات الطارئة.

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