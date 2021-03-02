محمد بن زايد ينعى أحمد محمود البلوشي

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أحمد محمود المحمود البلوشي، السكرتير الخاص للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 99 عاماً.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "رحم الله أحمد محمود البلوشي، من الرعيل الأول المخلصين الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد".

وأكد سموه أن الراحل "كان شاهداً على مراحل البناء والتأسيس"، واصفاً مسيرته بأنها "عامرة بالعمل والعطاء في خدمة وطنه".

وتقَّدم سموه إلى أبناء البلوشي وعائلته بخالص التعازي، سائلاً المولى تعالى له الرحمة والمغفرة.

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